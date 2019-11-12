|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.11.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ОБНАРУЖИЛИ ПЕРЕВОЗИМЫЕ ПОД ВИДОМ ПЛЕНКИ ГРУШИ НА 34 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ
16:07 12.11.2019
Крупная партия свежих груш, следовавшая в Россию под видом товара «пленка полимерная многослойная», задержана сотрудниками Оперативной таможни.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Оперативной таможне, грузовик, принадлежащий российской фирме-перевозчику, направлялся в Россию. Его остановили вблизи государственной границы Беларуси и России.
В товаросопроводительных документах, представленных водителем – гражданином России для проверки, было указано, что в грузовом отсеке автомобиля находится полимерная пленка.
В результате досмотра и последующей проверки установлено, что вместо заявленного товара перевозятся спрятанные под теплоизоляционными плитами свежие груши, а сами документы и таможенная пломба, которой был опломбирован грузовой отсек, поддельные.
Стоимость фруктов, по предварительной оценке, составила более 34 тыс. рублей.
По данному факту Оперативной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.4 ст.12.17 КоАП.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.11.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 12.11.2019
Курсы в банках
на 12.11.2019
Конвертация в банках
на 12.11.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте