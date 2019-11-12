Крупная партия свежих груш, следовавшая в Россию под видом товара «пленка полимерная многослойная», задержана сотрудниками Оперативной таможни.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Оперативной таможне, грузовик, принадлежащий российской фирме-перевозчику, направлялся в Россию. Его остановили вблизи государственной границы Беларуси и России.

В товаросопроводительных документах, представленных водителем – гражданином России для проверки, было указано, что в грузовом отсеке автомобиля находится полимерная пленка.

В результате досмотра и последующей проверки установлено, что вместо заявленного товара перевозятся спрятанные под теплоизоляционными плитами свежие груши, а сами документы и таможенная пломба, которой был опломбирован грузовой отсек, поддельные.

Стоимость фруктов, по предварительной оценке, составила более 34 тыс. рублей.

По данному факту Оперативной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.4 ст.12.17 КоАП.