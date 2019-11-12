Из предложенных в 2016 году акций 8 открытых акционерных обществ с долей собственности Минска по результатам полного обмена пакетов акций на принадлежащие гражданам столицы именные приватизационные чеки «Имущество» в настоящее время остались акции только трех обществ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, жители Минска продолжают реализовывать свое право обмена ИПЧ «Имущество» на акции ОАО.

Звонки по вопросу обращения именных приватизационных чеков «Имущество» активно поступают на прямую линию, проводимую комитетом «Минскгоримущество» в дни информирования населения в Контакт-центре Мингорисполкома и в дни консультирования населения. В частности, за три часа консультации 4 ноября поступило около 20 звонков.

Минчан интересует, как можно распорядиться имеющимися у них ценными бумагами, в какие общества лучше вложить свои чеки и предусмотрена ли денежная компенсация за неиспользованные чеки «Имущество».

Информация по обмену ИПЧ «Имущество» на находящиеся в госсобственности акции открытых акционерных обществ размещена на сайте Мингорисполкома в рубрике «Это актуально», а также странице комитета «Минскгоримущество». Также консультацию можно получить еженедельно по понедельникам с 14 до 17 часов по телефону в Минске: 222-41-06.

Проводится работа по возврату ИПЧ «Имущество» гражданам – бывшим акционерам специализированных инвестиционных фондов. Так, с 2005 года возвращено 783693 ИПЧ «Имущество» 7697 гражданам, в том числе в 2019 году уже возвращено 4542 ИПЧ «Имущество» 56 гражданам.