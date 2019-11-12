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ЭКОНОМИКА РБ


РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ПРОЙДЕТ В БГУ
14:35 12.11.2019

Республиканский научно-практический семинар студентов и молодых ученых «ГИС-технологии в науках о Земле-2019» пройдет 13 ноября в БГУ.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в университете, на пленарном заседании выступят ведущие отечественные ГИС-специалисты.

Среди них - научный сотрудник УП «Геоинформационные системы» НАН Беларуси Вячеслав Сипач. Он расскажет о применении геоинформационных систем и дистанционного зондирования Земли для решения задач оценки современного состояния и мониторинга природных экосистем, изучения динамики развития малонарушеных природных комплексов, а также для принятия управленческих решений при проведении мероприятий экологической направленности на особо охраняемых природных территориях.

Аналитик геоданных Илья Зверев представит доклад «OpenStreetMap: альтернативная картография». Это некоммерческий проект по созданию пользователями Интернета подробной свободной и бесплатной географической карты мира. Каждый зарегистрированный пользователь может вносить изменения в карту на основании данных с персональных GPS-трекеров, аэрофотографий, видеозаписей, спутниковых снимков и др.

Участниками события станут более 50 обучающихся и молодых ученых. Программа семинара включает конкурс ГИС-проектов среди студентов и аспирантов белорусских вузов.

В нынешнем году более 15 презентаций продемонстрируют студенты БГУ, Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина, Полоцкого государственного университета и Витебского государственного университета им. П.М. Машерова. Лучших определят в трех номинациях: «Применение ГИС-технологий в научных и прикладных исследованиях», «Создание ГИС информационно-справочного и образовательного характера», «Геодезическое и фотограмметрическое обеспечение ГИС».

Также будет организована выставка навигационного и геодезического оборудования.

Мероприятие приурочено к Международному дню географических информационных систем. Этот праздник ежегодно отмечается в среду третьей недели ноября. Широкомасштабное событие призвано привлечь внимание людей к географии и практическому использованию географических информационных систем. Отметим, что в БГУ День ГИС проводится уже в 19 раз.

Организатором семинара выступает студенческая научно-исследовательская ГИС-лаборатория факультета географии и геинформатики БГУ.
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