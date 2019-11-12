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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНСКЕ ДО КОНЦА ГОДА ЧАСТЬ УЛИЦЫ ЖУКОВСКОГО ЗАКРОЮТ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА
14:24 12.11.2019

В Минске для движения транспорта закроют ул. Жуковского на участке от ул. Могилевской до ул. Воронянского с 16 ноября до окончания работ (ориентировочно по 26 декабря 2019 г.) в связи с демонтажем механизированного тоннелепроходческого комплекса при строительстве 3-й линии метрополитена.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», на этот период вносятся изменения в работу пассажирского транспорта:

движение автобусов маршрутов №№24, 1146-ТК, 1346-ТК на участке от ул. Мясникова до остановочного пункта «Воронянского» организуется по ул. Московской, Чкалова, Воронянского в обоих направлениях с выполнением всех промежуточных остановочных пунктов на изменяемом участке;

движение автобусов маршрута №65 на участке от ул. Толстого до ул. Аэродромной организуется по ул. Могилевской, Володько в обоих направлениях с выполнением всех промежуточных остановочных пунктов на изменяемом участке (включая ОП «Воронянского» в направлении КП «Городской Вал» по ул. Володько на остановочной площадке за перекрестком с ул. Воронянского);

движение автобусов маршрута №4Д на участке от ул. Володько организуется по ул. Воронянского, Чкалова, Московской, Толстого в обоих направлениях с выполнением всех промежуточных остановочных пунктов на изменяемом участке.

движение автобусов маршрута №1024-ТК от остановочного пункта «Воронянского» организуется по ул. Воронянского, Чкалова, Московской, Толстого и далее по маршруту.
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