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ЭКОНОМИКА РБ


ЗАМНАЧАЛЬНИКА ИМНС ПО ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕТ 13 НОЯБРЯ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ
13:53 12.11.2019

Заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси по Витебской области Татьяна Липская проведет 13 ноября прямую телефонную линию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Витебской области, задать вопросы можно с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (0212) 49-36-63.
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