ЭКОНОМИКА РБ

ЗАМНАЧАЛЬНИКА ИМНС ПО ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕТ 13 НОЯБРЯ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ

13:53 12.11.2019 Заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси по Витебской области Татьяна Липская проведет 13 ноября прямую телефонную линию. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Витебской области, задать вопросы можно с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (0212) 49-36-63.