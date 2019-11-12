В собственности белорусской столицы на 1 октября 2019 года находится 11 млн кв. метров площадей, 12,1% из которых сдается в аренду.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, в безвозмездное пользование передано 3,1% площадей, около 2% не используется. Коэффициент использования государственного имущества в столице равен 98,2% и является достаточно высоким показателем, свидетельствующим об эффективном использовании имущества. За предоставленные в аренду нежилые помещения получено 119 млн рублей.

В то же время задолженность арендаторов по арендной плате на начало четвертого квартала составила 11,2 млн руб.

В числе мер, способствующих сокращению количества должников и размера их долга, названо регулярное размещение на сайте Мингорисполкома информации о таких арендаторах и ее актуализация.