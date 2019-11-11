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ЭКОНОМИКА РБ


МИНОБРАЗОВАНИЯ НЕ ПРОДЛИЛО МИУ АККРЕДИТАЦИЮ ПО ПЯТИ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
12:34 12.11.2019

Министерство образования не продлило Минскому инновационному университету (МИУ) аккредитацию по пяти специальностям.

Как поясняется в официальном комментарии ведомства, в аккредитации отказано из-за выявленных «многочисленных нарушений законодательства об образовании».

В частности, в заключении об итогах проведения подтверждения государственной аккредитации отмечено, что срок получения высшего образования в заочной (дистанционной) форме не соответствует требованиям образовательных стандартов, выявлены нарушения в организации учебного процесса и текущей аттестации студентов и слушателей, ряд структурных подразделений университета не соответствует установленным требованиям, количество выданных свидетельств о повышении квалификации превышает количество слушателей, освоивших образовательные программы повышения квалификации руководящих работников и специалистов, по ряду предметов отсутствуют учебные программы и др.

Комиссии не предоставлена возможность проведения комплексных контрольных работ у студентов заочной (дистанционной) формы получения высшего образования.

В комментарии Минобразования отмечается, что комиссия по проведению подтверждения государственной аккредитации университета на соответствие заявленному виду и по специальностям рекомендовала Департаменту контроля качества образования подтвердить аккредитацию Минского инновационного университета на соответствие заявленному виду – профильный университет, по 2 специальностям высшего образования I ступени и по 8 специальностям высшего образования ІІ ступени, но отказать в подтверждении государственной аккредитации по 5 специальностям высшего образования I и 3 специальностям переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование.

В соответствии с установленной процедурой ректор Минского инновационного университета ознакомлен с заключением об итогах проведения подтверждения государственной аккредитации 6 ноября 2019 г.

«Для Минского инновационного университета есть два пути решения возникшей ситуации: первое – устранить все замечания комиссии, отмеченные в заключении, и обратиться с заявлением в Департамент контроля качества образования для проведения повторной аккредитации; второе – закрыть специальности, которые были не аккредитованы, и уведомить об этом Министерство образования. Кроме того, у университета есть право на апелляцию», - говорится в комментарии.

В свою очередь студентам в установленном Министерством образовании порядке будет предоставлена возможность продолжить обучение в других вузах по учебным планам и программам МИУ.

«В этой связи действие руководства вуза по подстрекательству студентов к забастовкам, манипулированию общественным мнением нами рассматривается как попытка уйти от решения вопроса по существу, который находится в исключительной компетенции Минского инновационного университета», - подчеркивается в сообщении пресс-центра Министерства образования.
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