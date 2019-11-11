Первый заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси по Брестской области Вадим Шевчук проведет 13 ноября прямую телефонную линию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Брестской области, задать вопросы можно с 8.00 до 11.00 по телефону 8(016) 27-87-01.

В этот день он также проведет личный прием граждан с 8.00 до 13.00 в Бресте (ул. Малая, 2; каб. №503).