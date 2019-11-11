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ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРВЫЙ ЗАМНАЧАЛЬНИКА ИМНС ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕТ 13 НОЯБРЯ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ И ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ
12:26 12.11.2019
Первый заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси по Брестской области Вадим Шевчук проведет 13 ноября прямую телефонную линию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Брестской области, задать вопросы можно с 8.00 до 11.00 по телефону 8(016) 27-87-01.
В этот день он также проведет личный прием граждан с 8.00 до 13.00 в Бресте (ул. Малая, 2; каб. №503).
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