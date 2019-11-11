Зарплаты бюджетников и стипендии за октябрь индексироваться не будут.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве труда и социальной защиты, потребительские цены в октябре 2019 года выросли по сравнению с сентябрем, по данным статистики, на 0,5%. Таким образом, индекс потребительских цен за октябрь 2019 г. не превысил пятипроцентного порога:

к январю 2019 г. – месяцу пересмотра установленных от базовой величины пособий по безработице и стипендий гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органа по труду, занятости и социальной защите городского, районного исполнительного комитета;

к сентябрю 2019 г. – месяцу пересмотра денежных доходов, получаемых из бюджетных источников, устанавливаемых от размера тарифной ставки первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.

В связи с этим указанные виды доходов за октябрь 2019 г. не индексируются.

Минимальная заработная плата установлена с 1 января 2019 г. в размере 330 рублей постановлением Совета министров №870 от 5 декабря 2018 г.

Населению, получающему доходы на территории Беларуси из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).

Денежные доходы населения за октябрь 2019 г., подлежащие индексации в соответствии с законодательством, индексируются в пределах 231,83 рубля.