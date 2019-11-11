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ЭКОНОМИКА РБ
ПАССАЖИРОПОТОК В НАЦИОНАЛЬНОМ АЭРОПОРТУ МИНСК ЗА ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ ВЫРОС НА 11,7%
11:39 12.11.2019
За 10 месяцев 2019 года РУП «Национальный аэропорт Минск» обслужило 4315065 пассажиров (прирост 11,7%) и 23980 самолето-вылетов (прирост 9,7%).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, за октябрь 2019 года число обслуженных в Национальном аэропорту Минск самолето-вылетов составило 2392, что на 10,9% превысило результаты работы за аналогичный период прошлого года.
В октябре текущего года аэропорт обслужил 428003 пассажира, прирост составил 10,7%.
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