ЭКОНОМИКА РБ

ПАССАЖИРОПОТОК В НАЦИОНАЛЬНОМ АЭРОПОРТУ МИНСК ЗА ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ ВЫРОС НА 11,7%

11:39 12.11.2019 За 10 месяцев 2019 года РУП «Национальный аэропорт Минск» обслужило 4315065 пассажиров (прирост 11,7%) и 23980 самолето-вылетов (прирост 9,7%). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, за октябрь 2019 года число обслуженных в Национальном аэропорту Минск самолето-вылетов составило 2392, что на 10,9% превысило результаты работы за аналогичный период прошлого года. В октябре текущего года аэропорт обслужил 428003 пассажира, прирост составил 10,7%.