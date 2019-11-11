В январе-сентябре 2019 года резиденты СЭЗ «Гродноинвест» произвели продукции на 2,1 млрд рублей, что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает сайт СЭЗ, в структуре производства СЭЗ «Гродноинвест» лидирующую позицию занимает деревообработка и мебель. За 9 месяцев текущего года резиденты СЭЗ данного сектора произвели продукции на 707 млн рублей, или 34% от общего объема. Темп роста составил 114% к уровню аналогичного периода 2018 года.

Далее следуют агропромышленный (22%) и машиностроительный (15%) секторы. Производство продуктов питания увеличилось на 27% до 474 млн рублей, готовых металлических изделий – на 9,5% до 86,3 млн рублей, машин и оборудования – на 19,6% до 10 млн рублей, транспортных средств и автокомпонентов – на 16,7% до 169 млн рублей.

12% всего промышленного производства СЭЗ «Гродноинвест» приходится на производство текстильных изделий и изделий из кожи, 11% - на производство химических продуктов. В текстильном секторе объем производства вырос на 4% до 253 млн рублей, в химическом – на 18% до 236 млн рублей.

За 9 месяцев текущего года резиденты СЭЗ «Гродноинвест» экспортировали продукции на 696 млн долл. США и привлекли более 223 млн долларов США иностранных инвестиций.