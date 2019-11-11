Международная специализированная оптовая выставка-ярмарка «Продэкспо-2019» 25-й раз пройдет в Минске в Минске 12-15 ноября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, на ней будут представлены более 200 крупнейших производителей и торговых представителей Беларуси, России, Украины, Казахстана и Европейского Союза.

В день открытия выставки пройдет деловой форум «Пищевая промышленность Республики Беларусь в условиях углубления интеграционных процессов». В нем примут участие представители органов государственного управления, общественных организаций, руководители предприятий и успешные предприниматели. Форум проводится с целью объединить передовой опыт отечественных производителей пищевой продукции и упаковки как основу дальнейшего развития конкурентоспособности Беларуси на внешних рынках. В фокусе форума – инновационные технологии, новые решения, достижения в государственно-частном партнерстве, транспортно-логистическое и страховое обеспечение экспорта, а также внедрение мировых трендов экологического производства.

В программе мероприятия — пленарное заседание «Экспортные возможности пищевой промышленности Беларуси на рынках стран ЕАЭС, Европейского союза и новых рынках: инновации как основа успеха», панельные дискуссии «Инновационные подходы в производстве пищевой продукции. Перспективные ниши»; «Как экологический подход изменит рынок упаковки?»; «Производство мяса птицы в Республике Беларусь: современные технологии и инновационные бизнес-модели в производстве, маркетинге и организационной структуре».

Кроме того, в рамках выставки «Продэкспо» состоятся блиц-переговоры между торговыми сетями, производителями и поставщиками продовольственной продукции «Закупки: Retail & Food» и Международный хлебный салон, в рамках которого состоится уникальный гастрономический проект – международный кулинарный кубок, в котором пройдут индивидуальные выступления профессиональных шеф-поваров и поваров, шеф-кондитеров и кондитеров в арт-классе и серии практических состязаний, а также выступят сборные команды из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Еще одно дно из значимых мероприятий Международного хлебного салона на «Продэкспо» – международный симпозиум хлебопеков, который пройдет 13 ноября и соберет порядка 200 представителей хлебопекарной отрасли из Беларуси, Германии, Италии, Литвы, Нидерландов, России, Словении, Украины, Швейцарии. В рамках мероприятия пройдут фокус-сессии «Техника и инновации» и «Дыхание хлеба». На первой из них будут представлены последние новинки оборудования и технологий в сфере хлебопечения и кондитерского производства, на второй – озвучены результаты мировых исследований потребительских предпочтений, а также состоится презентация-дегустация настоящего ремесленного хлеба на натуральных заквасках, который можно производить не только в малых пекарнях, но и на хлебозаводах.

На специальном стенде на Международном хлебном салоне состоится Республиканский смотр качества хлебобулочных и кондитерских изделий «Смаката-2019». В этом году в популярном отраслевом смотре качества приняли участие 37 белорусских предприятий и представили 233 образца продукции. В состав конкурсной комиссии смотра, оценивающей качество заявленных образцов, вошли ведущие специалисты хлебопекарной и кондитерской отраслей промышленности Республики Беларусь, представители Министерства здравоохранения, Госстандарта, ГУПР Мингорисполкома, ОО «Белорусское общество защиты потребителей».