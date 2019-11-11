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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛАРУСЬ СНИЗИЛА ЭКСПОРТ ТОВАРОВ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ НА 1,3%, ИМПОРТ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 2,8% - БЕЛСТАТ
10:21 12.11.2019

В январе-сентябре 2019 г. внешнеторговый оборот товаров Беларуси составил 53 035,8 млн. долларов США, в том числе экспорт – 24 586,9 млн. долларов, импорт – 28 448,9 млн. долларов.

Как сообщает Национальный статкомитет, к уровню января-сентября 2018 г. из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 98,8%, экспорт – 97%, импорт – 100,5%.

По итогам января-сентября 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров в натуральном выражении уменьшился на 1,3%, импорт увеличился на 2,8%.

Средние цены экспорта сократились на 1,7%, импорта – на 2,3%.
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