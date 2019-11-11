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ЭКОНОМИКА РБ


ВУЗЫ СТОЛИЦЫ В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ ОТКРЫЛИ ДВЕРИ ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
09:57 12.11.2019

Столичные вузы в дни школьных каникул открыли двери для старшеклассников.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, из 130 участников проекта «Студент БГУ на неделю» более половины приехали из регионов Беларуси. Трехдневная образовательная программа, организованная для потенциальных абитуриентов, включала посещение лекций и семинаров, филиалов кафедр, выполнение практических заданий, знакомство с традициями вуза, участие во внеучебных мероприятиях. Представители администрации подробно знакомили с особенностями вступительной кампании, отвечали на вопросы о возможных изменениях в централизованном тестировании, рассказывали о льготах для абитуриентов.

Профориентационный проект БГУ проводится с 2016 года во время весенних и осенних каникул школьников. За три года его участниками стали более 500 старшеклассников со всей страны, почти 50 % из них в настоящее время являются студентами вуза. Это мероприятие направлено на популяризацию образовательной деятельности БГУ и помощь абитуриентам в выборе будущей профессии. Организаторами акции выступают Студенческий союз и управление воспитательной работы с молодежью БГУ.

В эти же дни школьников встречали в Белорусском национальном техническом университете. Мероприятие называлось "Каникулы в БНТУ". На собрании организаторы рассказали о вузе и его факультетах. Медиацентр университета презентовал свои социальные сети. Шесть факультетов БНТУ предложили старшеклассникам посетить интересующие их лекции. В главном корпусе для желающих поступать на архитектурный факультет была прочитана лекция "Белорусская архитектура. История и перспективы" и организован мастер-класс по предмету "творчество". На машиностроительном факультете школьникам предложили поучаствовать в интеллектуальной игре "разработай и продай продукт". Далее их ждала экскурсия в робототехническую лабораторию и лекции: на механико-технологическом - о применении компьютерных технологий в металлургии, на автотракторном – о транспортных технологиях будущего, а на факультете маркетинга менеджмента, предпринимательства - о креативной и инновационной экономике.

Для абитуриентов БНТУ проводит профориентационные субботы. На этих встречах старшеклассникам рассказывают о специфике определенных специальностей, знакомят с оборудованием лабораторий и даже предлагают сделать что-то своими руками. Тематика предстоящих субботних встреч публикуется на сайте вуза. У школьников еще остается время, чтобы подумать, куда поступать и какой из факультетов выбрать.
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