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ЭКОНОМИКА РБ
НОВАЯ АВТОБУСНАЯ ОСТАНОВКА НАЧАЛА РАБОТАТЬ В СТОЛИЧНОМ МИКРОРАЙОНЕ УРУЧЬЕ
09:35 12.11.2019
С целью улучшения транспортного обслуживания пассажиров 11 ноября на маршруте автобусов №15Д «Фогеля – ДС Уручча-2» в Минске начал работу новый остановочный пункт «Виталюр».
Как сообщает сайт ГП «Столичный транспорт и связь», остановка находится в направлении ДС «Уручье-2». По будням в 07:07, 07:21, 07;45, 08:00, 08:25, 08:39 на указанном маршруте от конечного пункта «Фогеля» будут ходить дополнительные рейсы.
Изменено также расписание движения автобусов маршрута № 15.
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