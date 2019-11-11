В октябре 2019 г. потребительские цены в Беларуси выросли по сравнению с сентябрем на 0,5%, с начала года - на 3,9%.

Как сообщает Национальный статистический комитет, цены на продовольственные товары за январь-октябрь выросли на 3,2% (в октябре рост на 1% после увеличения цен на 0,1% в сентябре), непродовольственные - на 3,5% (в октябре рост на 0,3%).

Платные услуги подорожали с начала года на 5,8% (в октябре - на 0,1%).

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в октябре 2019 г. по сравнению с сентябрем 2019 г. составил 100,2%, с декабрем 2018 г. – 103,3%.

Как известно, власти прогнозируют в 2019 году инфляцию на уровне не выше 5%.