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ЭКОНОМИКА РБ


ТРЕТЬЮ НЕДЕЛЮ ПОДРЯД ЦЕНЫ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ В МИНСКЕ РАСТУТ
18:00 11.11.2019

Третью неделю подряд цены на квартиры в Минске подросли на 0,4%. Не исключено, что такая динамика подпитывается новостями об очередном снижении ставки рефинансирования. На данный момент индекс находится у отметки в 1386 $/м2, пишет информационно-аналитический центр Realt.by.

Примечательно, что цены на новостройки пока не следуют за «вторичкой». Средняя цена квартир в новостройках Минска за неделю, c 4 по 11 ноября 2019 года, не изменилась и остается на уровне 1316 $/м2.

Количество выставленных на продажу квартир снизилось за неделю на 0,6% и приблизилось к своему минимальному значению за последние 2 месяца. При этом предложение 1-комнатных квартир выросло на 0,5%, квартир других типов в базе стало меньше на 0,3−1,2%.

За последний год общее предложение квартир на рынке сократилось на 12,1%.

Рост цен наблюдался у всех типов квартир. Максимальные темпы демонстрировали 2-комнатные квартиры, остальные приросли в цене на 0,1−0,5%.

Центральный район оказался единственным, где средний уровень цен на квартиры опустился (-0,1%). В остальных районах динамика цен была положительной, максимальные темы роста цен отмечены в Партизанском районе столицы (+1,4%).

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация: Брест — 801 $/м2 (+0,3%), Витебск — 611 $/м2 (+0,5%), Гомель — 615 $/м2 (-0,2%), Гродно — 731 $/м2 (+0,8%), Могилев — 633 $/м2 (+0,2%).
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