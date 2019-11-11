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ЭКОНОМИКА РБ
СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» ПО ИТОГАМ ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА СОСТАВИЛА БОЛЕЕ 38 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
17:55 11.11.2019
По итогам третьего квартала совокупная прибыль ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» составила 38838 рублей.
Как сообщает сайт компании, с 1 января по 1 сентября 2019 года компанией заключено 599 договоров лизинга. На 1 сентября 2019 количество действующих договоров лизинга составило 2076. В третьем квартале 2019 основная масса переданных предметов лизинга в денежном выражении распределилась между транспортными средствами и недвижимостью. По количеству заключенных договоров и переданных в лизинг предметов доминировали POS-терминалы и кассовое оборудование.
Основная категория лизингополучателей в отчетном периоде – субъекты хозяйствования, относящиеся к малому и среднему бизнесу. Количество сделок с физическими лицами остается на прежнем уровне в части потребительского лизинга.
Особое внимание уделяется работе с просроченной дебиторской задолженностью. Договоры лизинга с существенными сроками просрочки расторгаются, переданное имущество изымается и реализуется для компенсации инвестиционных расходов компании. Взыскание неоплаченных лизинговых платежей ведется через исполнительные производства.
Основные коэффициенты платежеспособности компании соответствуют нормативным значениям.
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