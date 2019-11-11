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ЭКОНОМИКА РБ
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ УВЕЛИЧИЛ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ НА 23,4%
17:43 11.11.2019
За январь-сентябрь 2019 года субъекты малого и среднего бизнеса Могилевской области уплатили в бюджет 342,4 млн руб., или 36,3% от общих поступлений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Могилевской области, по сравнению с прошлым годом поступления в бюджет увеличились на 23,4%, или 64,9 млн руб. в фактическом исчислении.
Рост поступлений от организаций составил 25,6%, или 61,7 млн руб., от индивидуальных предпринимателей – 9%, или 3,2 млн руб.
На 1 октября 2019 года в Могилевской области количество субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 32,7 тыс. плательщиков, в том числе 24,4 тыс. индивидуальных предпринимателей и 8,3 тыс. юридических лиц.
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