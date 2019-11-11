В Оршанском районе Витебской области с 5 ноября заработал пилотный проект «Мобильный почтальон» РУП «Белпочта».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, внедрение мобильных устройств является важным шагом в развитии почтовых и непрофильных услуг.

Оснащение почтальонов/курьеров мобильными устройствами для предоставления услуг физическим и юридическим лицам на дому (в офисе) способствует повышению качества обслуживания, дает возможность максимально приблизить услуги к потребителю, сделать их более доступными в режиме онлайн.

На первом этапе внедрения пилотного проекта «Мобильный почтальон» реализована возможность оказания посредством мобильного устройства таких услуг, как оформление подписки на печатные средства массовой информации и прием платежей посредством АИС «Расчет» в ЕРИП.

Услуги мобильного почтальона можно оплатить как наличными, так и с помощью банковской карты.

До конца 2019 года поэтапно будут внедрены и начнут оказываться пользователям услуги:

реализации товаров потребительского спроса, маркированной (немаркированной) филателистической продукции, печатных средств массовой информации, лотерейных билетов;

приема внутренних и международных почтовых отправлений;

приема и выплаты почтовых денежных переводов;

выплаты пенсий и пособий.