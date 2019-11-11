Группа компаний «Детский мир» (MOEX: DSKY) – крупнейший в России розничный оператор торговли детскими товарами – открыла шестой магазин в Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, шестой магазин торговой сети «Детмир» площадью более 1000 кв. м открылся в Бресте, в ТЦ «Асстор-Вест» по адресу: проспект Машерова, 16.

В сети «Детмир» в Беларуси представлен широкий ассортимент товаров для детей от 0 до 12 лет: одежда и обувь, товары и питание для новорожденных, игрушки для мальчиков и девочек, товары для раннего и школьного развития детей и подростков – всего более 30 тыс. наименований. Наряду с мировыми производителями на полках магазина «Детмир» представлены и белорусские товары.

В Беларуси ООО «Детмир БЕЛ» ведет активную благотворительную деятельность, направленную на помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Подопечными компании являются дети из шести белорусских социальных учреждений и больниц.

В рамках благотворительной акции «Участвуйте!» в магазинах «Детмир» организован сбор необходимых вещей для воспитанников социальных учреждений. Любой желающий может купить нужный для детей товар и оставить его в специальном манеже, расположенном у кассы магазина. Цель акции – повысить качество жизни детей, находящихся в социальных учреждениях Беларуси.

Магазины сети также представлены в крупнейших торговых центрах Минска, Гомеля и Могилева. Первый магазин в Беларуси был открыт в Минске в феврале 2019 года.