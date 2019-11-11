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ЭКОНОМИКА РБ
ШЕСТОЙ МАГАЗИН «ДЕТМИР» ОТКРЫЛСЯ В БЕЛАРУСИ
17:20 11.11.2019
Группа компаний «Детский мир» (MOEX: DSKY) – крупнейший в России розничный оператор торговли детскими товарами – открыла шестой магазин в Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, шестой магазин торговой сети «Детмир» площадью более 1000 кв. м открылся в Бресте, в ТЦ «Асстор-Вест» по адресу: проспект Машерова, 16.
В сети «Детмир» в Беларуси представлен широкий ассортимент товаров для детей от 0 до 12 лет: одежда и обувь, товары и питание для новорожденных, игрушки для мальчиков и девочек, товары для раннего и школьного развития детей и подростков – всего более 30 тыс. наименований. Наряду с мировыми производителями на полках магазина «Детмир» представлены и белорусские товары.
В Беларуси ООО «Детмир БЕЛ» ведет активную благотворительную деятельность, направленную на помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Подопечными компании являются дети из шести белорусских социальных учреждений и больниц.
В рамках благотворительной акции «Участвуйте!» в магазинах «Детмир» организован сбор необходимых вещей для воспитанников социальных учреждений. Любой желающий может купить нужный для детей товар и оставить его в специальном манеже, расположенном у кассы магазина. Цель акции – повысить качество жизни детей, находящихся в социальных учреждениях Беларуси.
Магазины сети также представлены в крупнейших торговых центрах Минска, Гомеля и Могилева. Первый магазин в Беларуси был открыт в Минске в феврале 2019 года.
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