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ЭКОНОМИКА РБ


СЕМИНАР ПО ОСНОВАМ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОХОДИТ В БЕЛАРУСИ
16:45 11.11.2019

Под представительством Всемирного банка в Беларуси 11-15 ноября проходит семинар по основам корпоративного управления для группы лиц, выступающих в качестве независимых директоров в наблюдательных советах хозяйственных обществ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, семинар организован во взаимодействии Госкомимущества и представительства Всемирного банка и является третьим раундом цикла семинаров по корпоративному управлению.

В ходе нынешнего семинара будет рассмотрена практика корпоративного управления хозяйственных обществ с долей государства в уставном фонде, мониторинг и контроль за хозяйственно-финансовой деятельностью предприятий, представлены примеры передовых международных подходов и обсуждены возможные варианты мер по укреплению систем корпоративного управления и контроля за деятельностью государственных предприятий.

В качестве лекторов выступят специалисты Всемирного банка: старшие специалисты по вопросам финансового управления Наталья Мануилова и Андрей Бусуйок, экономисты Кирилл Гайдук и Марина Сидоренко, консультант Дмитрий Ларионов и операционный аналитик Алиса Акутина.

Первые два раунда семинаров проведены представительством Всемирного банка с 18 по 22 февраля 2019 года и с 17 по 21 июня 2019 года. Участие в указанных семинарах приняли представители министерств, концернов, банков, руководители комитетов государственного имущества областных и Минского городского исполнительных комитетов, а также представители акционерных обществ.

Кроме того, Госкомимущество на базе ГУО «Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов системы Госкомимущества» проводит повышение квалификации в формате mini-MBA.

Подходы в обучении состоят из трех этапов:

подготовка кандидатов на право быть назначенными представителями государства в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат Республике Беларусь или административно-территориальным единицам, на базе Института повышения квалификации и переподготовки экономических кадров УО «БГЭУ»;

повышение квалификации в формате mini-MBA на базе ГУО «Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов системы Госкомимущества»;

проведение семинаров по корпоративному управлению во взаимодействии с представительством Всемирного банка в Беларуси.

Также Госкомимуществом совместно с ГУО «Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов системы Госкомимущества» разработаны учебные программы повышения квалификации «Практические вопросы управления хозяйственным обществом с долей государства в уставном фонде» и «Основы корпоративного управления в хозяйственных обществах с участием государства» для представителей государства и других членов наблюдательных советов хозяйственных обществ.
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