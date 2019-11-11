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ЭКОНОМИКА РБ


ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ РАЦПРЕДЛОЖЕНИЙ НА БЖД ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ СОСТАВИЛ БОЛЕЕ 1,8 МЛН РУБЛЕЙ
16:34 11.11.2019

За 9 месяцев 2019 нынешнего года в организациях и обособленных структурных подразделениях Белорусской железной дороги внедрено 331 рационализаторское предложение.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, от их использования получен экономический эффект в размере 1850,8 тыс. рублей при плане 1474,6 тыс. рублей. В разработках и внедрении рационализаторских предложений приняли участие 500 новаторов Белорусской железной дороги.

Лучшие результаты по выполнению здания по получению экономического эффекта от рационализаторской деятельности за 9 месяцев продемонстрировали Барановичское отделение Белорусской железной дороги, где подано и внедрено 27 рацпредложений и получен экономический эффект 549,1 тыс. рублей при плане 282 тыс. рублей, Витебское отделение Белорусской железной дороги, где подано и внедрено 107 рацпредложений и получен экономический эффект 437,6 тыс. рублей при плане 183 тыс. рублей, и Брестское отделение Белорусской железной дороги, где подано и внедрено 45 рацпредложений и получен экономический эффект 185,3 тыс. рублей при плане 156 тыс. рублей.

Новые решения были направлены на обеспечение безопасности движения, экономию и рациональное использование трудовых, топливно-энергетических и материальных ресурсов, совершенствование процессов ремонта и эксплуатации тягового подвижного состава, улучшение условий труда и др.
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