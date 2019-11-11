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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕТЕНДЕНТЫ НА СОЗДАНИЕ УСТАНОВОК ВИЭ НА 2020-2022 ГОДЫ ДОЛЖНЫ ДО 15 НОЯБРЯ ПОДАТЬ В ИСПОЛКОМЫ УТОЧНЕННЫЕ ЗАЯВКИ
16:29 11.11.2019
Республиканская межведомственная комиссия по установлению, распределению, высвобождению и изъятию квот на создание установок по использованию возобновляемых источников энергии внесла предложения облисполкомам и Мингорисполкому провести работу по уточнению претендентами заявок на создание установок ВИЭ на 2020-2022 годы по новой форме, предусмотренной постановлением Совета министров №662 от 6 августа 2015 г. (в редакции постановления №712 от 24 октября 2019 г.).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве энергетики, до 15 ноября 2019 г. претендентами уточненная заявка подается в облисполком (Мингорисполком) по месту предполагаемого расположения установок ВИЭ.
До 22 ноября 2019 г. облисполкомом (Мингорисполкомом) уточненные заявки претендентов направляются в Минэнерго для оценки предложений претендентов с учетом установленных критериев.
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