Республиканская межведомственная комиссия по установлению, распределению, высвобождению и изъятию квот на создание установок по использованию возобновляемых источников энергии внесла предложения облисполкомам и Мингорисполкому провести работу по уточнению претендентами заявок на создание установок ВИЭ на 2020-2022 годы по новой форме, предусмотренной постановлением Совета министров №662 от 6 августа 2015 г. (в редакции постановления №712 от 24 октября 2019 г.).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве энергетики, до 15 ноября 2019 г. претендентами уточненная заявка подается в облисполком (Мингорисполком) по месту предполагаемого расположения установок ВИЭ.

До 22 ноября 2019 г. облисполкомом (Мингорисполкомом) уточненные заявки претендентов направляются в Минэнерго для оценки предложений претендентов с учетом установленных критериев.