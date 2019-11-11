В период ноябрьских выходных белорусские таможенники оформили на 40% больше рейсовых автобусов, чем за аналогичный период предыдущей недели. Их количество превысило 4 тыс., в каждом из которых следовало 40-50 пассажиров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, наибольшее количество путешественников на этих выходных пересекало белорусско-украинскую и белорусско-польскую границы.

Так, в пункте пропуска «Новая Гута» в пиковые нагрузки за сутки сотрудники оформляли до 150 автобусов, в пункте пропуска «Брест» 10 ноября такая цифра и вовсе достигла 220 автобусов.

Существенно возрос и поток легковых автомобилей. За пять дней минувшей недели их количество достигло 88 тыс., в том время как за аналогичный период предыдущей – превышало 73 тыс. авто.