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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА НОЯБРЬСКИЕ ПРАЗДНИКИ БЕЛОРУССКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ОФОРМИЛИ НА 40% БОЛЬШЕ РЕЙСОВЫХ ПАССАЖИРСКИХ АВТОБУСОВ
16:10 11.11.2019
В период ноябрьских выходных белорусские таможенники оформили на 40% больше рейсовых автобусов, чем за аналогичный период предыдущей недели. Их количество превысило 4 тыс., в каждом из которых следовало 40-50 пассажиров.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, наибольшее количество путешественников на этих выходных пересекало белорусско-украинскую и белорусско-польскую границы.
Так, в пункте пропуска «Новая Гута» в пиковые нагрузки за сутки сотрудники оформляли до 150 автобусов, в пункте пропуска «Брест» 10 ноября такая цифра и вовсе достигла 220 автобусов.
Существенно возрос и поток легковых автомобилей. За пять дней минувшей недели их количество достигло 88 тыс., в том время как за аналогичный период предыдущей – превышало 73 тыс. авто.
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