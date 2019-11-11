|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.11.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДПРИЯТИЯ ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ УВЕЛИЧИЛИ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ НА 15,7%
15:57 11.11.2019
За январь-сентябрь 2019 года предприятия потребительской кооперации уплатили в бюджет Витебской области 9257,9 тыс. руб.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Витебской области, удельный вес поступлений в общем объеме платежей Витебской области 0,7%. К уровню 2018 года поступления от предприятий потребительской кооперации увеличились на 1257,2 тыс. руб., или на 15,7%.
На 1 октября 2019 года в инспекциях Витебской области на учете состояло 14 предприятий потребкооперации.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.11.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 11.11.2019
Курсы в банках
на 11.11.2019
Конвертация в банках
на 11.11.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте