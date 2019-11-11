За январь-сентябрь 2019 года предприятия потребительской кооперации уплатили в бюджет Витебской области 9257,9 тыс. руб.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Витебской области, удельный вес поступлений в общем объеме платежей Витебской области 0,7%. К уровню 2018 года поступления от предприятий потребительской кооперации увеличились на 1257,2 тыс. руб., или на 15,7%.

На 1 октября 2019 года в инспекциях Витебской области на учете состояло 14 предприятий потребкооперации.