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ЭКОНОМИКА РБ


В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ ПРИ ЛЕСОРАЗВЕДЕНИИ И ВОССТАНОВЛЕНИИ
15:19 11.11.2019

Прокуратура Гомельской области установила нарушения при лесоразведении и восстановлении в лесохозяйственных учреждениях Гомельской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, участки фонда, переведенные в 2018 году из категории молодняков в категорию ценных древесных насаждений, по своим критериям не соответствовали землям, покрытым лесом. По отдельным фактам лесные культуры размещались фрагментарно либо вовсе отсутствовали. При этом хозяйства представили документацию, которая подтверждала выполнение уходных работ и проведенную инвентаризацию этих участков, количество и качество экземпляров главной породы на них.

Примечательно, что внесенные в документы сведения послужили основанием для начисления и выплаты заработной платы и премий работникам организаций.

Как пример, в одном из хозяйств количество лесных культур по главной породе на 12 га не отвечало заявленному, ясень на всем участке был представлен лишь отдельными экземплярами, а заменивший его клен имел среднюю высоту не более 0,4 м при нормативной в 1,6 м.

В другом лесхозе плановое задание по вводу ценных древесных насаждений фактически выполнено на 90,3%, тогда как по отчетам – на 104,5%. Работникам организации необоснованно выплачены премии.

Всего лесничества Гомельской области незаконно перевели 15 участков площадью 83,3 га в земли, покрытые лесом.

Поскольку в ходе приемки созданных лесных культур ответственные лица вносили заведомо ложные сведения в официальные документы, чем скрывали допущенные нарушения, прокуратура области инициировала проведение доследственных проверок.

По результатам проверки прокуратура Гомельской области внесла представление руководителю Гомельского производственного лесохозяйственного объединения, в котором потребовала устранить выявленные нарушения, проанализировать их причины и условия.

Акт надзора рассмотрен на выездной коллегии объединения в г.п.Лельчицы с участием директоров лесхозов, приняты меры к исправлению ситуации, виновные привлечены к ответственности.
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