Национальное кадастровое агентство запустило обновленный web-ресурс gzk.nca.by, позволяющий предоставлять дистанционный доступ не только к Единому государственному регистру недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, а также реестру характеристик недвижимого имущества Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, новый сервис позволяет получать подробное техническое описание объекта недвижимого имущества из технического паспорта (ведомости технических характеристик) из реестра характеристик недвижимого имущества в виде электронного сообщения. База данных реестра характеристик ведется с 2016 года и на сегодня в ней содержится более 600000 объектов.

Данная информация будет интересна профессиональным участникам рынка недвижимого имущества (эксплуатирующие, страховые, банки, риэлтеры, оценщики и др.).

Дистанционный доступ к реестру характеристик предоставляется в рамках web-ресурса gzk.nca.by и безвозмездно для его пользователей.