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ЭКОНОМИКА РБ
НКА ОТКРЫЛО ДИСТАНЦИОННЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП К РЕЕСТРУ ХАРАКТЕРИСТИК НЕДВИЖИМОСТИ БЕЛАРУСИ
14:51 11.11.2019
Национальное кадастровое агентство запустило обновленный web-ресурс gzk.nca.by, позволяющий предоставлять дистанционный доступ не только к Единому государственному регистру недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, а также реестру характеристик недвижимого имущества Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, новый сервис позволяет получать подробное техническое описание объекта недвижимого имущества из технического паспорта (ведомости технических характеристик) из реестра характеристик недвижимого имущества в виде электронного сообщения. База данных реестра характеристик ведется с 2016 года и на сегодня в ней содержится более 600000 объектов.
Данная информация будет интересна профессиональным участникам рынка недвижимого имущества (эксплуатирующие, страховые, банки, риэлтеры, оценщики и др.).
Дистанционный доступ к реестру характеристик предоставляется в рамках web-ресурса gzk.nca.by и безвозмездно для его пользователей.
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