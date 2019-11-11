Международная бизнес-премия «Лидер года-2019» проходит в Беларуси.

Как сообщает сайт СЭЗ «Гродноинвест», премия направлена на развитие бизнеса и инвестиционного климата, улучшение имиджа предпринимательства и является значимым элементом интеграции в глобальное бизнес-сообщество.

Бизнес-премия «Лидер года» проводится ООО «Остинформ» при поддержке СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства». Основной целью мероприятия является определение и поощрение достижений компаний в области производства товаров и услуг, расширения экспорта, внедрения инноваций, развития инвестиционной деятельности. Премия способствует продвижению отечественных товаров и услуг на внутреннем и внешнем рынках, содействует развитию товарного рынка республики, повышению инвестиционной привлекательности предприятий. В 2019 году премия «Лидер года» приобрела международный формат.

Победителей премии определяет Экспертный совет, состоящий из представителей бизнес-сообщества, общественных организаций, науки, профильных министерств и ведомств. Торжественная церемония вручения премии состоится 11 декабря 2019 г. в Минске с участием представителей дипломатического корпуса ряда стран, представителей профильных ведомств, деятелей науки и искусств, прессы.

Прием заявок на участие продлится до конца ноября.