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ЭКОНОМИКА РБ
ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В БИЗНЕС-ПРЕМИИ «ЛИДЕР ГОДА-2019» ОБЪЯВЛЕН В БЕЛАРУСИ
14:35 11.11.2019
Международная бизнес-премия «Лидер года-2019» проходит в Беларуси.
Как сообщает сайт СЭЗ «Гродноинвест», премия направлена на развитие бизнеса и инвестиционного климата, улучшение имиджа предпринимательства и является значимым элементом интеграции в глобальное бизнес-сообщество.
Бизнес-премия «Лидер года» проводится ООО «Остинформ» при поддержке СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства». Основной целью мероприятия является определение и поощрение достижений компаний в области производства товаров и услуг, расширения экспорта, внедрения инноваций, развития инвестиционной деятельности. Премия способствует продвижению отечественных товаров и услуг на внутреннем и внешнем рынках, содействует развитию товарного рынка республики, повышению инвестиционной привлекательности предприятий. В 2019 году премия «Лидер года» приобрела международный формат.
Победителей премии определяет Экспертный совет, состоящий из представителей бизнес-сообщества, общественных организаций, науки, профильных министерств и ведомств. Торжественная церемония вручения премии состоится 11 декабря 2019 г. в Минске с участием представителей дипломатического корпуса ряда стран, представителей профильных ведомств, деятелей науки и искусств, прессы.
Прием заявок на участие продлится до конца ноября.
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