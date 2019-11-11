За 10 месяцев текущего года комитетом «Минскгоримущество» было выставлено на торги 19 объектов государственной собственности, в том числе 6 объектов республиканской собственности и 13 объектов, находящихся в собственности Минска.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, за этот период было проведено 34 аукциона, в результате которых продано 15 объектов на сумму 2,9 млн рублей.

В настоящее время комитетом объявлено о проведении еще 6 торгов, в том числе, двух торгов с понижением на 20 %, одних торгов с понижением на 50% и одних торгов с понижением на 80 %. При этом в отношении объекта, находящегося в собственности Минска, а также объекта, расположенного за пределами столицы, торги организованы на электронной торговой площадке РУП «Институт недвижимости и оценки».