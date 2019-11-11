|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.11.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКАХ ПРОЙДЕТ 13-14 НОЯБРЯ В МИНСКЕ
14:00 11.11.2019
Международная конференция «Развитие конкуренции на отраслевых рынках: теоретические и практические аспекты» пройдет 13-14 ноября в Минске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, в рамках конференции планируется подписать меморандум о сотрудничестве в области конкурентной политики между МАРТ и Румынским советом по конкуренции.
Кроме того, состоится церемония подписания меморандума о сотрудничестве в области конкурентной политики между Министерством антимонопольного регулирования и торговли Беларуси и Австрийским федеральным конкурентным ведомством.
В конференции планируется участие первого заместителя премьер-министра Беларуси Александра Турчина, руководства представительства МФК в Беларуси, члена коллегии (министра) ЕЭК по конкуренции и антимонопольному регулированию Серика Жумангарина, а также руководителей антимонопольных ведомств и ассоциаций из Австрии, Армении, Грузии, Казахстана, Китая, Латвии, Молдовы, России и Румынии.
Мероприятие пройдет при поддержке Международной финансовой корпорации и Евразийской антимонопольной ассоциации.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.11.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 11.11.2019
Курсы в банках
на 11.11.2019
Конвертация в банках
на 11.11.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте