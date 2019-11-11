Международная конференция «Развитие конкуренции на отраслевых рынках: теоретические и практические аспекты» пройдет 13-14 ноября в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, в рамках конференции планируется подписать меморандум о сотрудничестве в области конкурентной политики между МАРТ и Румынским советом по конкуренции.

Кроме того, состоится церемония подписания меморандума о сотрудничестве в области конкурентной политики между Министерством антимонопольного регулирования и торговли Беларуси и Австрийским федеральным конкурентным ведомством.

В конференции планируется участие первого заместителя премьер-министра Беларуси Александра Турчина, руководства представительства МФК в Беларуси, члена коллегии (министра) ЕЭК по конкуренции и антимонопольному регулированию Серика Жумангарина, а также руководителей антимонопольных ведомств и ассоциаций из Австрии, Армении, Грузии, Казахстана, Китая, Латвии, Молдовы, России и Румынии.

Мероприятие пройдет при поддержке Международной финансовой корпорации и Евразийской антимонопольной ассоциации.