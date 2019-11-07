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ЭКОНОМИКА РБ
НЕЗАДЕКЛАРИРОВАННЫЕ ДУХОВКИ НА 70 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОБНАРУЖИЛИ БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ
13:36 11.11.2019
Партию незадекларированной техники для кухни выявили брестские таможенники при досмотре одного из грузовиков, въезжавших на территорию Евразийского экономического союза.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Брестской таможне, грузовик VOLVO следовал через пункт пропуска «Козловичи» из Германии. В документах на товар было указано, что в грузовом отсеке автомобиля перевозились индукционные варочные панели, встроенные электрические плиты и духовые шкафы. Однако при проверке установлено, что духовых шкафов марки BOSCH фактически на 53 единицы больше, чем заявлено в документах.
Данный факт установлен во время проведения таможенного досмотра с применением инспекционно-досмотрового комплекса.
Оценочная стоимость незадекларированного товара составила свыше 70 тыс. рублей.
Брестская таможня в отношении польской фирмы-перевозчика начала административный процесс по ч.1 ст. 14.5 КоАП. Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения, без его конфискации.
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