Министерство архитектуры и строительства совместно с РУП «Национальный выставочный центр «БелЭкспо» 20-23 мая 2020 года проводят 23-ю Международною специализированную выставку BUDEXPO в Минске (пр. Победителей,14).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минстройархитектуры, в масштабном мероприятии примут участие крупнейшие отечественные и зарубежные строительные предприятия, проектные, архитектурные, инжиниринговые, инвестиционно-строительные организации, а также частные инвесторы и застройщики.

В 2020 году выставка будет посвящена 100-летнему юбилею белорусской строительной отрасли. Посетителей форума ознакомят с основными этапами ее развития, продемонстрируют современный потенциал. Гостей ждет насыщенная деловая программа. Во время мероприятия в белорусской столице планируется провести заседание Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности государств-участников Содружества Независимых Государств. Делегации Совета также посетят экспозицию выставки.

Целью BUDEXPO является демонстрация достижений строительной отрасли республики, выявление и популяризация инновационных разработок и продукции отечественных предприятий в области проектирования, производства товаров и услуг, налаживание деловых контактов и расширение рынков сбыта, а также определение векторов дальнейшего развития отрасли.