При пересечении белорусско-литовской границы до 15 декабря возможны затруднения движения.

как сообщили ЭКОПРЕСС в Госпогранкомитете Беларуси, движение может быть затруднено в пунктах пропуска «Райгардас», «Шальчининкай» и «Лаворишкес» (с белорусской стороны — «Привалка», «Бенякони» и «Котловка»). Это связано с работами по модернизации и ремонту оборудования по управлению движением.

Госпогранкомитет рекомендует гражданам, пересекающим границу с Литвой, учитывать данную информацию и заранее планировать маршруты. Следить за обстановкой перед пунктами пропуска в режиме онлайн можно на информационном портале пограничного ведомства.