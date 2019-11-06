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ЭКОНОМИКА РБ
ГОСПОГРАНКОМИТЕТ БЕЛАРУСИ СООБЩАЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ОГРАНИЧЕНИЯХ ДВИЖЕНИЯ В ЛИТОВСКИХ ПУНКТАХ ПРОПУСКА ДО 15 ДЕКАБРЯ
12:20 11.11.2019
При пересечении белорусско-литовской границы до 15 декабря возможны затруднения движения.
как сообщили ЭКОПРЕСС в Госпогранкомитете Беларуси, движение может быть затруднено в пунктах пропуска «Райгардас», «Шальчининкай» и «Лаворишкес» (с белорусской стороны — «Привалка», «Бенякони» и «Котловка»). Это связано с работами по модернизации и ремонту оборудования по управлению движением.
Госпогранкомитет рекомендует гражданам, пересекающим границу с Литвой, учитывать данную информацию и заранее планировать маршруты. Следить за обстановкой перед пунктами пропуска в режиме онлайн можно на информационном портале пограничного ведомства.
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