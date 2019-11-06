Интерес к аренде квартир в Минске снижается второй месяц подряд: в октябре запросов по поиску съемного жилья оказалось на 3% меньше, чем месяцем ранее. По опыту прошлых лет падение активности арендаторов будет продолжаться вплоть до весны с небольшим всплеском сразу после новогодних праздников, пишет информационно-аналитический центр Realt.by.

Количество свободных квартир за месяц выросло не очень значительно (+0,9%), но главные изменения наблюдались в структуре предложения. Во время летнего ажиотажа с рынка активно вымывались самые бюджетные варианты, в октябре такие объекты вновь начали пополнять базу.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года предложение на рынке аренды выросло на 16,5%.

Возвращение на рынок более бюджетных квартир заметно повлияло на ценовую динамику. После резкого скачка в августе-сентябре цены на аренду снизились в сегментах 1- и 2-комнатных квартир. Подобная ситуация наблюдалась и в прошлом году, но тогда коррекция была не столь значительной.

На конец месяца средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом: 1-комнатные квартиры — $278 (снижение к сентябрю на 3,1%); 2-комнатные квартиры — $357 (снижение на 3,8%); 3-комнатные квартиры — $464 (рост на 0,4%).

Инвестиционная привлекательность аренды снизилась на фоне негативной динамики цен. Средняя доходность от сдачи квартиры в аренду на длительный срок составляет сейчас 6,39%, что в два раза превышает показатели лучших валютных депозитов.