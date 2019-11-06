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ЭКОНОМИКА РБ
ДВА НОВЫХ РЕЗИДЕНТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В «ВЕЛИКОМ КАМНЕ»
11:46 11.11.2019
Два новых резидента зарегистрированы в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» в рамках проходившей в Шанхае с 5 по 10 ноября 2-й Китайской международной выставки импортных товаров и услуг.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в парке, один из них – НТ ООО «Спутниковая связь Евразии» (КНР), которая создаст в парке научно-исследовательский центр для разработки спутниковых систем коммуникации и контроля. Второй – ООО «ФЛЕКС-Н-РОЛЛ ПРО» (Беларусь, США) с проектом в области промышленной полиграфии.
Кроме того, подписан меморандум о сотрудничестве с Инчуаньской технико-экономической зоной (КНР).
В рамках выставки также состоялся белорусско-китайский деловой форум, где для представителей деловых кругов КНР и других стран прошла презентация инвестиционных возможностей индустриального парка.
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