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ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРВЫЙ В БЕЛАРУСИ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ФОНДА СОЦЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОТКРЫЛСЯ В МИНСКЕ
11:14 11.11.2019
Первый консультационный центр Фонда социальной защиты населения Министерства труда и соцзащиты приступил к работе в Минске 6 ноября (ул.Толбухина, 6).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в министерстве, центр создан с целью организации и проведения на более высоком уровне работы по оказанию услуг в сфере государственного социального страхования юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам Беларуси.
В центре можно получить консультацию по широкому кругу вопросов государственного социального страхования, обучиться заполнению и представлению отчетов и документов персонифицированного учета, в том числе с использованием программного обеспечения.
Кроме того, в центре можно получить все виды справок из перечня административных процедур вне зависимости от территориальной принадлежности плательщика (гражданина) и др.
Для приема посетителей организована удобная навигация с применением системы электронной очереди. Администратор зала окажет помощь по выбору соответствующего специалиста, а также ответит на возникшие вопросы. На специальном терминале можно оставить свой отзыв о работе инспектора, оценив качество предоставленных услуг.
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