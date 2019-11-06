Первый консультационный центр Фонда социальной защиты населения Министерства труда и соцзащиты приступил к работе в Минске 6 ноября (ул.Толбухина, 6).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в министерстве, центр создан с целью организации и проведения на более высоком уровне работы по оказанию услуг в сфере государственного социального страхования юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам Беларуси.

В центре можно получить консультацию по широкому кругу вопросов государственного социального страхования, обучиться заполнению и представлению отчетов и документов персонифицированного учета, в том числе с использованием программного обеспечения.

Кроме того, в центре можно получить все виды справок из перечня административных процедур вне зависимости от территориальной принадлежности плательщика (гражданина) и др.

Для приема посетителей организована удобная навигация с применением системы электронной очереди. Администратор зала окажет помощь по выбору соответствующего специалиста, а также ответит на возникшие вопросы. На специальном терминале можно оставить свой отзыв о работе инспектора, оценив качество предоставленных услуг.