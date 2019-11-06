Сотрудники Брестской таможни пресекли незаконный ввоз на территорию Евразийского экономического союза четырех легковых автомобилей Opel с видоизмененными vin-номерами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в октябре-ноябре текущего года машины ввозились гражданами Беларуси (жителями Брестской и Гомельской областей) из Польши через республиканский пункт таможенного оформления «Варшавский мост». При пересечении границы автомобили следовали по «зеленому» коридору, предназначенному для перевозки товаров для личного пользования без декларирования.

Во время проверки на кузовах автомобилей были обнаружены явные признаки видоизменения идентификационных номеров, предусмотренных заводом-изготовителем. Данная информация подтвердилась в результате экспертизы, проведенной сотрудниками Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси.

В отношении ввозивших автомобили граждан начаты административные процессы в соответствии с ч. 2 ст. 14.1 КоАП. Четыре автомобиля 1998-2000 годов выпуска изъяты до решения суда.