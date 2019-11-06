ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.11.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ПРЕДЛОЖИЛО УСТАНОВИТЬ СКИДКУ В РАЗМЕРЕ 20% ДЛЯ ТЕХ, КТО ОПЛАТИТ ДОРОЖНЫЙ СБОР СРАЗУ НА ГОД
10:58 11.11.2019

Правительство Беларуси предложило установить скидку в размере 20% для тех, кто оплатит дорожный сбор сразу на год. Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании Полоцкого райисполкома, на котором 6 ноября рассмотрели вопрос о состоянии дорожного фонда района и выполнении планов по его содержанию.

По его словам, основной источник наполнения дорожного фонда - средства, которые платятся за допуск к дорожному движению. По этому поводу ведется активная дискуссия в обществе.

"У граждан вызывает справедливое нарекание несовершенство действующей системы. Те, кто пользуется автомобилем определенное время, вынуждены платить за допуск к движению в течение всего года. Правительство доработало проект указа, чтобы люди могли внести плату, например, на месяц, на время дачного периода. На наш взгляд, это было бы более справедливо. Для тех, кто вносит плату на год вперед, предложено установить скидку в размере 20%", - отметил Сергей Румас, которого цитирует Аппарат Совмина.

Также в указе есть ряд новаций с одновременным ужесточением ответственности за неуплату сбора. Ее предложено контролировать через камеры, установленные вдоль дорог. После доработки программного обеспечения каждый номер будет автоматически попадать в базу и сверяться, уплачен сбор или нет.

"По оценкам специалистов, если бы все участники движения платили деньги в дорожный фонд, то он формировался бы на 50% больше, чем сейчас. Это увеличило бы объемы ремонта дорог", - заключил премьер-министр.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.11.2019
валюта курс
EUR 2.2636
USD 2.0434
RUB 3.2112
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.11.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2636 -0.0088
USD 2.0434 +0.0021
RUB 3.2112 -0.0153
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.11.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2530 2.2590
USD 2.0450 2.0500
RUB 3.1950 3.2100
подробнее

Конвертация в банках
на 11.11.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1000 1.1050
EUR/RUB 70.2000 70.3000
USD/RUB 63.8000 64.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте