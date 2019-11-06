На промышленной площадке 4-го рудоуправления ОАО «Беларуськалий» 6 ноября введена в эксплуатацию первая очередь завода по производству нитрата калия.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, это первый совместный проект солигорских калийщиков и китайской компании Migao Corporation Limited, являющейся ведущим производителем китайского рынка качественных специализированных калийных удобрений.

Первый в Беларуси завод по производству нитрата калия возведен в рекордно короткие сроки – за год, вместо запланированных 3,5 лет. Строительство осуществлялось в рамках стратегии развития ОАО «Беларуськалий» и направлено на диверсификацию производства на основе базового продукта – хлорида калия, расширение рынков сбыта, создание новых конкурентных преимуществ.

Нитрат калия – инновационный продукт и для ОАО «Беларуськалий», и для Беларуси в целом. В основном применяется в качестве минерального удобрения в сельском хозяйстве и является премиальным продуктом, так как в нем содержится сразу два основных питательных элемента для растений: азот и калий, и практически отсутствует хлор. Нитрат калия вносится непосредственно в почву, используется для внекорневой подкормки, а также для приготовления водорастворимых комплексных удобрений. Целевыми культурами для нитрата калия являются особо чувствительные к содержанию хлора овощи, фрукты и цветы.

Нитрат калия будет производиться по технологии Migao Corporation Limited методом конверсии нитрата аммония и хлорида калия. В качестве исходного сырья используется калий хлористый технический мелкий, производимый на четвертом рудоуправлении и нитрат аммония. Годовая мощность первой очереди нового завода составит 80 тыс. тонн нитрата калия и 62 тыс. тонн гранулированных азотно-калийных удобрений. Планируется, что продукция будет продаваться в страны Евросоюза, Турцию и Россию, а также КНР, что предусмотрено подписанным с Migao Corporation Limited отдельным соглашением.

Для успешного запуска нового производства и его дальнейшей продуктивной деятельности пуско-наладочные работы велись совместно специалистами, работающими на предприятии, и сотрудниками компании Migao. Все они имеют десятилетний опыт эксплуатации подобного оборудования.

Этот проект – только начало совместной работы Migao Corporation Limited и «Беларуськалия». Впереди – вторая очередь по производству нитрата калия и другой продукции, в частности, сульфата калия. Это станет продолжением развития белорусско-китайских деловых отношений.

На новом производстве сформирован состав технологических смен, ремонтных служб, штат ИТР, общей численностью 120 человек. ООО «Белkалий-Мигао» принял в свои ряды 30 выпускников-технологов Солигорского горно-химического колледжа.

Доля нового завода нитрата калия в мировом производстве составит не менее 5%.

Основные преимущества проекта: наличие собственного сырья – хлорида калия; строительство на освоенной территории с использованием инфраструктуры действующего производства ОАО «Беларуськалий»; наличие квалифицированного персонала; короткая логистическая составляющая к основным импортерам нитрата калия – странам ЕС.