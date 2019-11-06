Международная выставка-конференция Всемирная неделя предпринимательства пройдет в Минске с 18 по 24 ноября 2019 года.

Мероприятие аккредитовано международной организацией Global Entrepreneurship Network (GEN) и проходит одновременно в более чем 170 странах мира.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, Всемирная неделя предпринимательства пройдет в Беларуси уже в девятый раз и станет самым масштабным в стране мероприятием для представителей всех видов бизнеса. Участие принимают корпорации, банки, ИТ-компании, стартапы, общественные организации Беларуси, а также зарубежные участники и гости.

В программу включена конференция Fintech Day, которая даст представление о последних трендах развития финтех отрасли, а также предполагает дискуссию о будущем банков, платежных сервисов и криптовалют от самых передовых экспертов.

Выставка GEW Belarus-2019» предусматривает презентацию самых современных и инновационных продуктов от лидеров рынка и наиболее прогрессивных стартапов.

В рамках Investor’s factory участники смогут обсудить перспективы развития экосистемы венчурного финансирования и встретиться с «бизнес-ангелами», акселераторами, инвестиционными фондами и ведущими стартапами.

Belbiz battle и «Аллея стартапов» ознакомит с лучшими белорусскими стартапами, а IX Международный форум предпринимательства представит современные возможности финансирования бизнеса, построения и внедрения инноваций, построения успешных бизнес-моделей от международных спикеров из IFC, Vueling, Linkedin.

Также в программе выступления спикеров, стартап-баттл, хакатон, мастер-классы и сопутствующие мероприятия. Важная часть Всемирной недели предпринимательства – нетворкинг со всеми партнерами, участниками и приглашенными гостями.

В 2018 году мероприятие собрало более 5 тысяч посетителей, более 100 компаний и проходило при поддержке Совета министров и Министерства экономики.