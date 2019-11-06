Премьер-министр Беларуси Сергей Румас принял участие в заседании Полоцкого райисполкома, на котором 6 ноября рассмотрели вопрос о состоянии дорожного фонда района и выполнении планов по его содержанию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, во время заседания Сергей Румас поручил руководству района и Витебского облисполкома проработать варианты финансирования капитального ремонта моста в Полоцке. Он отметил, что ремонт моста является актуальным вопросом для местной власти.

"Закрытие моста создает неудобства для населения города, организаций. Сейчас стоит задача завершить его ремонт в следующем году. На строительные работы в 2020 году из областного бюджета выделено Br3 млн. Предварительная стоимость была оценена около Br12 млн, но исследования показали необходимость в корректировке проектно-сметной документации", - сказал Сергей Румас

Мост по ул. Юбилейной через Западную Двину в Полоцке закрыли на капитальный ремонт 8 октября. По заключению специалистов, бетонные и металлические конструкции моста подлежат полной замене, что влечет увеличение затрат на строительные работы. По предварительным расчетам, они вырастут до Br24 млн.

"Скорее всего, без помощи республиканского бюджета Витебской области и Полоцку мост не получится ввести в эксплуатацию", - добавил премьер-министр.

Сергей Румас поручил председателям Витебского облисполкома и Полоцкого райисполкома откорректировать проектно-сметную документацию, проработать варианты финансирования работ и внести предложения в правительство.