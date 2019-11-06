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ЭКОНОМИКА РБ


В НАЦБАНКЕ БЕЛАРУСИ НЕ ИСКЛЮЧАЮТ В СЛЕДУЮЩЕЙ ПЯТИЛЕТКЕ ЦЕЛЕВУЮ ИНФЛЯЦИЮ В 4%
18:03 06.11.2019

Национальный банк Беларуси не исключает в следующей пятилетке целевую инфляцию на уровне 4%. Об этом на брифинге 6 ноября заявил председатель правления Национального банка Беларуси Павел Каллаур.

«Мы вполне допускаем, что на следующую пятилетку в качестве цели по инфляции определим показатель 4%», – сказал он.

П. Каллаур подчеркнул, что этот вопрос еще будет обсуждаться с правительством с учетом различных структурных проблем, в первую очередь связанных с ликвидацией перекрестного субсидирования.

«При установлении цели по инфляции на уровне 4% могут быть отклонения от планируемого показателя, однако ситуацию будут регулировать с помощью различных инструментов. Если вдруг будут разовые шоки и они приведут к отклонению от показателя 4% - инфляция будет условно 6%, то через инструменты монетарной и в целом общеэкономической политики Нацбанк и правительство будут возвращаться к целевому показателю, чтобы он выполнялся», – отметил председатель правления Нацбанка.

Как сообщалось ранее, целевой ориентир по инфляции в 2019 и 2020 годах установлен на уровне не выше 5%.
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