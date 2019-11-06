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ЭКОНОМИКА РБ
КОЛИЧЕСТВО ИП В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 7,4%
17:48 06.11.2019
На 1 октября 2019 года в налоговых органах Минской области состояло на учете 40 980 индивидуальных предпринимателей и по сравнению с 1 октября 2018 года их численность увеличилась на 2815, или на 7,4% .
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС по Минской области, за 9 месяцев текущего года такими плательщиками внесено в бюджет 62,4 млн. руб. налогов и других платежей, что на 4,4 млн. руб., или на 7,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года в сопоставимых ценах.
Удельный вес поступлений от индивидуальных предпринимателей составил 2,6%.
Более половины (68,0%) применяют упрощенную систему налогообложения, доля уплаченных ими платежей в бюджет составляет 60,0% поступлений от данной категории плательщиков. Плательщиками единого налога являются 27,4% от общего количества, доля платежей – 19,7%. Общий порядок налогообложения используют 4,6% предпринимателей, удельный вес поступлений составляет 20,3%.
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