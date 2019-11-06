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ЭКОНОМИКА РБ


ИНФЛЯЦИЯ МОЖЕТ ВРЕМЕННО УСКОРИТЬСЯ В ОКТЯБРЕ, НО ПО ИТОГАМ ГОДА НЕ ПРЕВЫСИТ 5% - НАЦБАНК РБ
17:32 06.11.2019

Инфляция может временно ускориться в октябре, но по итогам года она не превысит 5%. Такое мнение высказал на брифинге 6 ноября председатель правления Национального банка Беларуси Павел Каллаур.

По его словам, в октябре текущего года темп изменения потребительских цен в годовом выражении может сформироваться чуть выше сентябрьского уровня из-за плодоовощной составляющей. Это проявление эффекта низкой базы в ценах на плодоовощную продукцию в октябре 2018 года.

«В то же время тенденция замедления монетарной инфляции, наблюдающаяся на протяжении двух кварталов, продолжится. Мы ожидаем, что к концу 2019 года инфляция сложится вблизи 5%. При принятии решения об уровнях процентных ставок мы смотрели не только на текущий год, но и на следующий. Наша цель по инфляции на 2020 год – не выше 5%. Мы оценивали влияние всех факторов на горизонте до конца 2020 года. Общий результат – в прогнозируемых нами условиях и с учетом принятого решения по ставкам прирост потребительских цен по итогам следующего года не превысит 5%», – сказал П. Каллаур.
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