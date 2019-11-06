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ЭКОНОМИКА РБ


ОРГАНИЗАЦИИ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» УВЕЛИЧИЛИ ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ НА 4,9%
17:23 06.11.2019

За девять месяцев 2019 года организации «Беллесбумпрома» поставили на внешние рынки продукции на сумму 425,3 млн долларов США, что превысило уровень аналогичного периода прошлого года на 4,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, на экспорт предприятия реализовали около 70% от общего объема произведенной продукции. В товарной структуре экспорта основную долю в объеме заняла продукция с наиболее глубокой степенью переработки и высокой добавленной стоимостью. Это мебель (89 млн$), древесноволокнистые плиты (77,4 млн$), бумага и картон (66 млн$), фанера (47,5 млн$), древесностружечные плиты (43,6 млн$) и целлюлоза (32,9 млн$).

География экспорта предприятий концерна охватила 69 стран. Если ее сравнить с аналогичным периодом 2018 года, то она расширилась на 15 стран. Это результат проводимой концерном работы по освоению новых рынков сбыта и диверсификации экспорта в целом. В текущем году продукция предприятий «Беллесбумпрома» начала активнее поставляться в страны Африки, среди них Египет, Гана, Камерун, Нигерия и Кения. Развивается экспорт и на географически отдаленном азиатском рынке. Продукция поставляется в Китай, Индию, Индонезию, Вьетнам, Израиль, Ирак, Иран, Бахрейн, Бангладеш, ОАЭ и многие другие страны. Покупают продукцию предприятий концерна и в США, и в Канаде, и Новой Зеландии.

Осваивая новые рынки сбыта, организации отрасли продолжают активную работу по наращиванию поставок и на традиционные для себя рынки. Так, за 9 месяцев экспорт в страны ближнего зарубежья (СНГ) вырос на 9,8% и составил 223,3 млн$. Экспорт на рынок Российской Федерации вырос на 9,7% и составил 136,3 млн$.
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