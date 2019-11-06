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ЭКОНОМИКА РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ НЕ ОЖИДАЕТ ПРОИНФЛЯЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ
17:17 06.11.2019

Национальный банк Беларуси не ожидает проинфляционного давления со стороны внутренних факторов. Об этом на брифинге 6 ноября сообщил председатель правления Нацбанка Павел Каллаур.

По его словам, этому будет способствовать прогнозируемое сохранение в среднесрочной перспективе экономической активности вблизи своего равновесного уровня. Рост экономики будет характеризоваться сбалансированной динамикой внутреннего спроса и внешней торговли.

«Бюджетная политика не будет выступать источником ускорения инфляционных процессов, несмотря на ожидаемый дефицит бюджета в 2020 году. Накопленные остатки бюджетных средств будут использоваться преимущественно для погашения внешнего госдолга», – сказал П. Каллаур.

Он также отметил, что Нацбанк уделяет большое внимание оценке рисков, связанных с динамикой заработной платы. Ее годовой рост незначительно ускорился в III квартале 2019 г. Одновременно наблюдалось усиление сберегательных процессов в экономике. Ожидается, что в среднесрочном периоде динамика заработной платы будет определяться производительностью труда.

Председатель правления Нацбанка также подчеркнул, что возросшее в текущем году чистое предложение валюты на внутреннем рынке обусловило номинальное увеличение эффективного курса белорусского рубля, что также ограничивало повышение цен.

«В среднесрочном периоде ожидается сохранение дезинфляционного влияния со стороны курса белорусского рубля, вместе с тем постепенно оно будет ослабевать. Будущая динамика инфляционных процессов во многом будет зависеть от величины и направления изменения инфляционных ожиданий. Сегодня они чувствительны к экономическим шокам. Сильное увеличение регулируемых государством тарифов и избыточная волатильность цен на плодоовощную продукцию оказывают значимое влияние на инфляционные ожидания. В свою очередь, повышенный уровень инфляционных ожиданий – это фактор риска для ценовой стабильности, поскольку он со временем трансформируется в фактический рост цен. В то же время ожидается постепенное изменение этой ситуации в среднесрочной перспективе, в том числе по мере того, как интенсивность инфляционных процессов стабилизируется», – пояснил П. Каллаур.

Он отметил, что Нацбанк не ожидает в среднесрочном периоде давления на инфляцию со стороны внешних факторов.

«Мы ожидаем, что внешняя среда будет благоприятной для динамики цен в Беларуси. Внешние условия стали менее инфляционными. На фоне устойчивого замедления роста потребительских цен, а также уменьшения рисков, связанных в том числе с санкционной риторикой, Банк России пересмотрел свой прогноз по инфляции, что предопределило более быстрое снижение ключевой ставки в России. В условиях наблюдаемого снижения интенсивности инфляционных процессов в еврозоне и США, а также сохраняющихся рисков существенного замедления роста мировой экономики ФРС США и ЕЦБ продолжили смягчение своих политик. В целом последние принятые решения ключевых монетарных регуляторов свидетельствуют в пользу ослабления инфляционного фона и меньшего давления на внутренние цены в Беларуси в среднесрочном периоде», – сказал П. Каллаур.
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