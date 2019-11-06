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ЭКОНОМИКА РБ


НОВАЯ ЛИНИЯ ПО ОКРАСКЕ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ КАРЬЕРНОЙ ТЕХНИКИ ВВЕДЕНА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В ОАО «БЕЛАЗ»
17:04 06.11.2019

Новая линия по окраске деталей и узлов карьерной техники 6 ноября введена в эксплуатацию в ОАО «БЕЛАЗ».

Как сообщает сайт Совета Республики Национального собрания, высокотехнологичный комплекс размещен на площади в 5,2 тыс. кв. м. Общая протяженность конвейерной цепи — 1,5 км. Запуск новой линии позволит повысить качество покрытий выпускаемой продукции, увеличить срок их службы до 7-10 лет, а также снизить объем выбросов в окружающую среду.

По словам председателя Совета Республики Национального собрания, председателя наблюдательного совета ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» Михаила Мясниковича, в проект инвестировано 35 млн белорусских рублей. Запуск новой линии включен в масштабную программу комплексной модернизации, которая предусматривает как техническое перевооружение, так и улучшение условий для работы и отдыха заводчан. Благодаря модернизации создано 300 высокотехнологичных рабочих мест, улучшены бытовые условия для 700 сотрудников предприятия.

Председатель Совета Республики также обратил внимание на то, что одновременно с решением вопросов модернизации собственных производственных мощностей, БЕЛАЗ оказывает финансовую поддержку промышленным предприятиям, входящим в состав холдинга, направляет средства в сферу здравоохранения, образования, на решение социальных вопросов. В ближайшей перспективы планируется строительство двух многоквартирных домов для заводчан.

«БЕЛАЗ» — крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Экспортирует продукцию более чем в 80 стран мира. Производит самый большой в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.
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