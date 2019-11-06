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ЭКОНОМИКА РБ
В СВЕТЛОГОРСКЕ НА АУКЦИОН ВЫСТАВЛЕНО ЗДАНИЕ ГОСТИНИЦЫ ПОЧТИ ЗА 11 МЛН РУБЛЕЙ
16:46 06.11.2019
ОАО «Белагропромбанк» предлагает приобрести готовый гостиничный бизнес в Гомельской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, банком выставляется на аукцион 5-этажное здание гостиницы в Светлогорске. Начальная цена продажи объекта составит 10,8 млн рублей. В собственность банка гостиница «Светлогорск» перешла за долги ЧПУП «Белая Русь».
Предложение ОАО «Белагропромбанк» для потенциальных инвесторов, которые решили открыть свое дело, представляет собой 5-этажное здание площадью более 5,4 тыс. кв. м, расположенное на земельном участке в 0,5566 га.
Гостиничный комплекс включает в себя 120 гостиничных номеров различного уровня комфортности на 154 койко-мест. На первом этаже здания предусмотрено размещение ресторана.
Объект недвижимости имеет все необходимые инженерные коммуникации. Гостиничный комплекс «Светлогорск» продается вместе с имуществом, служащим цели эксплуатации: мебель, электротехника и т.д., и, по сути, представляет собой готовый бизнес, не требующий больших вложений.
В 12 км от Светлогорска находится санаторий «Серебряные ключи» и граничит с государственным заказником «Выдрица», что привлекает большое количество приезжих и туристов к Светлогорску.
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