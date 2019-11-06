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ЭКОНОМИКА РБ


ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЛАРУСИ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ НА ВЫСТАВКЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ
16:29 06.11.2019

Производители молочных продуктов, мясных изделий и бакалеи принимают участие в экспозиции «Беларусь. Вкус природы» на масштабной выставке Food Expo Qazaqstan, которая проходит 6-8 ноября в Алматы (Казахстан).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в УП «Белинтерэкспо», Витебский, Гродненский, Ошмянский и Слонимский мясокомбинаты представляют мясные и колбасные деликатесы, консервы, субпродукты, «Бабушкина крынка» демонстрирует молочные коктейли и йогурты, Лепельский молочно-консервный комбинат – сухое молоко и несколько видов сливочного масла, Минский молочный завод – глазированные сырки и сыры с голубой плесенью, Слуцкий комбинат хлебопродуктов – крупы под торговой маркой «Золотой злак». Под брендом «Ле Шале» предприятие «Молочный гостинец» представляет новую линейку молочной продукции, включающую полутвердые и твердые выдержанные сыры.

Накануне выставки представители национальной экспозиции посетили производственные предприятия и торговые сети Казахстана, а также приняли участие в семинаре-консультации с участием Почетного консула Республики Беларусь в Казахстане Владимира Котельникова, представителей Палаты предпринимателей Алматы, Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» и дилеров белорусских предприятий.

В рамках Food Expo Qazaqstan 5 ноября состоялся конкурс-дегустация «Лучший продукт», в котором приняли участие Гродненский мясокомбинат, ОАО «Бабушкина крынка» и Слуцкий комбинат хлебопродуктов.

Экспозиция организована выставочным предприятием «Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палаты.

Национальный колорит экспозиции подчеркивает дизайн павильона – в стиле белорусского дома из красного кирпича с витражными окнами, открытой верандой и живыми цветами. Гнездо аиста на крыше символизирует благополучие, богатство и гостеприимность.

В Казахстане белорусская продукция пользуется особым успехом: в апреле этого года в Алматы прогремела масштабная выставка белорусских производителей Made in Belarus, в которой приняли участие более 50 экспортеров. В конце октября состоялся визит президента Беларуси в Нур-Султан, а в ноябре отечественные производители вернулись в деловую столицу с новинками для казахстанских покупателей.

До конца года экспозиции белорусских производителей будут представлены на выставках Agro Food в Грузии и UzProdExpo, UzAgroProdExpo в Узбекистане.

Наряду с национальной экспозицией Беларуси в выставке Food Expo Qazaqstan принимают участие более 300 компаний из Германии, Греции, Индии, Италии, Китая, Кореи, Нидерландов и других стран.
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